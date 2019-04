Film und Musik : Beyoncés Coachella-Konzert 2018 veröffentlicht

Doppelschlag von Beyoncé: Auf Netflix läuft nicht nur eine Doku über die R&B-Sängerin, jetzt ist auch die dazugehörige Musik erschienen.

von dpa

17. April 2019, 14:51 Uhr

Pop-Superstar Beyoncé («Halo») ist immer für eine Überraschung gut - am Mittwoch war es wieder soweit: Die 37-Jährige veröffentlichte unerwartet ihren Headliner-Auftritt beim letztjährigen Coachella-Festival in Kalifornien.

«Homecoming - The Live Album» begleitet als Audiomitschnitt von rund 40 Songs eine Netflix-Dokumentation, die ab sofort zu sehen ist. Die Live-Stücke sollen über alle größeren Streaming-Plattformen erhältlich sein.

Schon früher hatte die R&B-Sängerin ihre Musik unangekündigt herausgebracht - teilweise zunächst nur über Tidal, den Streamingdienst ihres Ehemannes, des Rappers Jay-Z. Alle Solo-Studioalben von Beyoncé - von «Dangerously In Love» (2003) bis «Lemonade» (2016) - erreichten in den USA Platz 1 der Charts.

Bei «Homecoming: A Film by Beyoncé» und «Homecoming: The Live Album» tritt Beyoncé nicht nur als Sängerin und Performerin mit einem großen Orchester, zahlreichen Tänzern und prominenten Gästen in Erscheinung, sondern auch als Regisseurin und Produzentin. US-Medien lobten die Netflix-Doku am Mittwoch als gelungene Mischung aus Konzertfilm, Interviews und Blick hinter die Kulissen eines Musik-Großprojekts.

Beyoncé war 2018 die erste schwarze Frau, die als Haupt-Act beim «Coachella Valley Music and Arts Festival» auftrat. Das rund zweistündige Konzert wurde als bahnbrechende Feier schwarzer Kultur beschrieben - inklusive einer Aufführung der Hymne «Lift Every Voice And Sing». Gastauftritte von Beyoncés früherer Band Destiny's Child (also mit Kelly Rowland und Michelle Williams), ihrer Schwester Solange Knowles and Jay-Z rundeten die Show ab.