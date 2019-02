Hauptact : Bob Dylan beim Roskilde Festival in Dänemark

Ende Juni startet in Roskilde wieder das alljährliche Rock-Festival. Headliner ist diesmal ein Literaturnobelpreisträger.

von dpa

28. Februar 2019, 13:08 Uhr

Kopenhagen (dpa) – Folk-Ikone und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan ist der Hauptact beim dänischen Musikfestival in Roskilde. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, werde der 77-Jährige am 3. Juli auf der Hauptbühne, der Orange Scene, spielen.

Das Rockmusik-Festival geht vom 29. Juni bis zum 6. Juli und zählt zu den größten Europas. Insgesamt sollen 180 Konzerte stattfinden. Angekündigt sind bisher außerdem The Cure, Robert Plant, Travis Scott und Tears for Fears.