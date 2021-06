Comeback : Bruce Springsteen kehrt an den Broadway zurück

Die Kultur kehrt zurück, auch an den New Yorker Broadway. Rock-Legende Bruce Springsteen ist mit seiner Show dabei.

New York | Rockmusiker Bruce Springsteen (71) kehrt mit seiner Show an den New Yorker Broadway zurück. Bereits ab dem 26. Juni will Springsteen im St. James-Theater auftreten, wie es am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Veranstalter hieß. Bislang hat kein anderes der Broadway-Theater, die wegen der Corona-Pandemie seit März 2020 geschlossen sind, ein ...

