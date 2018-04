«The Cleaner» : Bundeskunsthalle in Bonn zeigt Werk von Marina Abramovic

Umstritten, aber weltweit geachtet: Marina Abramovic ist einer der größten Namen in der Kunstwelt. Die Bonner Kunsthalle zeigt einen Querschnitt durch das Werk der bedeutenden Künstlerin.

von dpa

19. April 2018, 16:40 Uhr

Unter dem Titel «The Cleaner» zeigt die Bundeskunsthalle in Bonn von Freitag an eine Retrospektive der serbischen Künstlerin Marina Abramovic.

Die 71-Jährige gilt als eine der umstrittensten, aber auch geachtetsten Figuren der internationalen Kunstwelt. Insbesondere ihre radikalen Performances haben weltweit für Aufsehen gesorgt.

Einige ihrer Arbeiten werden in Bonn in Fotos oder auf Video gezeigt, andere von Performance-Künstlern wiederaufgeführt. Diese sogenannten Re-Enactments sind eine Besonderheit der Bonner Schau, die zuvor in Stockholm und dem dänischen Humlebæk Halt gemacht hatte.

Die Ausstellung bildet einen Querschnitt durch das 50-jährige Schaffen der Künstlerin, zeigt dessen Vielseitigkeit, beschreibt aber auch Konstanten. «Mein Werk ist nicht so kompliziert», sagte Abramovic bei der Eröffnung.