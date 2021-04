Film „Nomadland“ : Chloé Zhao gewinnt Oscar für die beste Regie

Die aus China stammende Filmemacherin Chloé Zhao erhält als zweite Frau in der Geschichte der Oscar-Verleihung die begehrte Regie-Trophäe.

Los Angeles | Die aus China stammende Regisseurin Chloé Zhao hat mit ihrem Film „Nomadland“ den Oscar für die beste Regie gewonnen. Zhao ist die erste nicht-weiße Regisseurin, die in dieser Kategorie geehrt wurde. Sie ist außerdem erst die zweite Frau, die in dieser Sparte triumphieren konnte: Bisher war Kathryn Bigelow mit „Tödliches Kommando - The Hurt Locker“...

