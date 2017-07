Origin : Dan Brown kommt zur Frankfurter Buchmesse

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Wenige Tage nach der internationalen Romanpremiere will Bestsellerautor Dan Brown auf der Frankfurter Buchmesse seinen neuen Thriller vorstellen.

Der US-Autor wird «Origin» am 14. Oktober präsentieren, wie die weltgrößte Bücherschau am Donnerstag ankündigte. Zur Lesung am Abend - die Karten kosten 24,50 Euro - werden 1800 Gäste erwartet.

Der deutsche Verlag Bastei Lübbe wird Browns Roman am 4. Oktober auf den Markt bringen - zeitgleich erscheint das Buch in über 50 Sprachen. Browns Besuch auf der Messe wird sein einziger Auftritt in Deutschland sein.

In «Origin» verwebt der Autor in gewohnter Manier Wissenschaft, Religion und geheimnisvolle Codes zu einem neuen Abenteuer mit dem aus «Sakrileg» bekannten Harvard-Professor Robert Langdon. Den exklusiven Abend mit Brown wertet die Buchmesse als «Glücksfall», da der Schriftsteller sehr zurückgezogen lebe. Die diesjährige Buchmesse dauert vom 11. bis 15. Oktober.

Frankfurter Buchmesse

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 13:55 Uhr