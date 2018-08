Wacken : Daniel Günther ist Fan von Judas Priest

Er hat sich früher mit Heavy Metal auf Handballspiele eingestimmt . Ministerpräsident Daniel Günther konnte den Auftritt der Band in Wacken kaum erwarten.

von dpa

03. August 2018, 10:44 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich früher mit Heavy Metal von Judas Priest auf Touren gebracht. Diese Stimmung sei für Handballspiele hilfreich gewesen, sagte der 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend bei seinem ersten Besuch des Musikfestivals «Wacken Open Air».

Er sei ein echter Fan der britischen Band und werde auch ihr Konzert besuchen. «Ich habe dem richtig entgegengefiebert.» Zusammen mit Saxon und Iron Maiden gilt Judas Priest als Begründer des britischen «New Wave of Heavy Metal». Der Auftritt der Metal-Band wurde am späten Donnerstagabend in Wacken erwartet.