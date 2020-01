Offizielle Deutsche Charts : Daniela Alfinito mit «Liebes-Tattoo» auf dem Thron

Mit ihrem Vorgängeralbum «Du warst jede Träne wert» landete die Schlagersängerin 2019 bereits auf dem ersten Platz im Ranking. Nun ist ihr das wieder gelungen.

10. Januar 2020, 15:17 Uhr

Daniela Alfinito hat ihre neue Platte «Liebes-Tattoo» wieder an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts platzieren können. Das Kunststück war ihr schon mit dem Vorgängeralbum «Du warst jede Träne wert» von 2019 gelungen, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

«Ich bin total überwältigt!», wurde die Schlagersängerin in einer Mitteilung zitiert.

Die Deutschrock-Band Goitzsche Front steigt mit «Ostgold» auf dem zweiten Platz in die Charts ein. Die Vorwochensiegerin Sarah Connor («Herz Kraft Werke») fällt auf die Drei zurück. Die Top Fünf komplettieren Max Raabe & Palast Orchester («MTV Unplugged») und Apache 207 («Platte»).

In den Single-Charts übernimmt der kanadische Musiker The Weeknd mit «Blinding Lights» erstmals die Top-Position. Dahinter folgen Tones And I («Dance Monkey») und Apache 207 («Roller»). Justin Bieber schafft es mit seiner neuen Single «Yummy» auf den 15. Platz.