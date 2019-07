Mit Patrick Stewart und Brent Spiner : Das wissen wir über die neue Star-Trek-Serie „Picard“

Große Freude für alle Fans der Science-Fiction-Reihe „Star Trek“: Patrick Stewart kehrt als Jean-Luc Picard zurück. In der neuen Serie trifft Picard auf neue Feinde und alte Freunde.

von Manuela Kanies

22. Juli 2019, 13:21 Uhr

Osnabrück | Auf der Comic Con in San Diego präsentierte Patrick Stewart den ersten längeren Trailer zu seiner neuen Serie. In „Star Trek: Picard“ wird ehemalige Captain des Raumschiffes Enterprise als Winzer gezeigt, der allerdings nie die Leidenschaft fürs Reisen zu den Sternen verloren hat. Sein Ruhestand wird dann auch von einer jungen Frau unterbrochen, die dringend Hilfe von Picard benötigt.

Im Laufe des Trailers werden einige neue Weggefährten für Picard eingeführt, aber auch alte Bekannte suchen ihn auf. So fragt ihn Seven of Nine (Jery Ryan), was zur Hölle Picard tun würde: „Die Galaxie retten?“ Seven of Nine ist eine ehemalige Borg und war Mitglied der Voyager-Crew um Captain Kathryn Janeway. Aber auch der bei Trekkies beliebte Androide Data (Brent Spiner) taucht wieder auf.



Romulaner, Borg und die Geheimorganisation Sektion 31 tauchen im Trailer als Gegenspieler auf. Picard ist allerdings nicht in offizieller Sternenflotten-Mission unterwegs, die Sternenflotte spielt kaum eine Rolle. Er stellt eine Crew zusammen für die bislang geheime Mission, die ihn auf andere Planeten führt. Wo er alleine rumläuft! Da müsste doch eigentlich Nummer Eins intervenieren und ihm verbieten, einen Außeneinsatz anzuführen.

Doch von Commander William Riker (Jonathan Frakes) fehlt im Trailer jede Spur. Dennoch gaben Frakes und Schauspielkollegin Marina Sirtis bekannt, dass sie für die Serie „Picard“ erneut in ihre Rollen als Nummer Eins und Deanna Troi schlüpfen werden. Wie das alles zusammenpasst, ist aber noch unklar. (Weiterlesen: Phase 4: Alle Planungen für das Marvel-Film-Universum im Überblick )

Diese Personen spielen in „Star Trek: Picard“ mit

Patrick Stewart als Jean-Luc Picard

als Jean-Luc Picard Brent Spiner als Data

als Data Jonathan Frakes als William Riker

als William Riker Marina Sirtis als Deanna Troi

als Deanna Troi Jery Ryan als Seven of Nine

als Seven of Nine Jonathan Del Arco als Borg Hugh

als Borg Hugh Santiago Cabrera als Cristobal Rio, ein Ex-Sternenflottenoffizier

als Cristobal Rio, ein Ex-Sternenflottenoffizier Harry Treadaway als Narek, ein Romulaner

als Narek, ein Romulaner Michelle Hurd als Raffi Musiker

als Raffi Musiker Evan Evagora als Romulaner Elnor

als Romulaner Elnor Alison Pill als Forscherin Dr. Agnes Jurati

Der Sender CBS, der die Serie produziert, hat auf Twitter ein Video veröffentlicht, in dem sich die neuen Schauspieler vorstellen:

Wer natürlich schmerzlich fehlt: Dr. Beverly Picard, früher bekannt als Dr. Beverly Crusher. Was ist mit Picards Frau geschehen? Und taucht der Klingone Worf auf? Patrick Stewart hatte bereits vor einiger Zeit erklärt, dass nicht alle Figuren aus „Star Trek: Next Generation“ in der neuen Serie dabei sein werden.



Wann spielt die Serie „Star Trek: Picard“?

Die Serie setzt 20 Jahre nach den Ereignissen in dem Film „Star Trek: Nemesis“ an. Dort opferte sich auch Data, deshalb sind Fans überrascht, dass er in der Serie mitspielt. Ist es eine alte Version von ihm, B-4? Oder taucht er nur als Hologramm auf?

In dem Trailer steht eine Frage im Mittelpunkt: Warum hat der damalige Admiral Picard die Sternenflotte verlassen? Ein einschneidendes Ereignis soll dazu geführt haben, dass Picard der Sternenflotte den Rücken kehrte. Davor kommandierte er die größte Rettungs-Flotte in der Geschichte der Föderation. Anschließend trat er von seinem Posten zurück. Was dazu führte, dürfte in der Serie erläutert werden.

Ausgestrahlt wird die Serie in den USA auf dem Sender CBS, in Deutschland soll sie auf Amazon Prime Video laufen. Als Termin wird bislang nur grob 2020 angegeben. Die erste Staffel soll zehn Folgen umfassen.

Diese Filme und Serien gehören zum „Star-Trek-Universum“

Serien

„Raumschiff Enterprise“ („Star Trek“) u.a. mit Captain Kirk (William Shatner) und Spock (Leonard Nemoy), 1966-1969, 3 Staffeln, 3 Folgen

(„Star Trek“) u.a. mit Captain Kirk (William Shatner) und Spock (Leonard Nemoy), 1966-1969, 3 Staffeln, 3 Folgen „Die Enterprise“ , Zeichentrickserie von 1973-1974, 2 Staffeln

, Zeichentrickserie von 1973-1974, 2 Staffeln „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ („Star Trek: The Next Generation“) u.a. mit Captain Picard (Patrick Stewart) und Commander Riker (Jonathan Frakes), 1987-1994, 7 Staffeln, 178 Folgen

(„Star Trek: The Next Generation“) u.a. mit Captain Picard (Patrick Stewart) und Commander Riker (Jonathan Frakes), 1987-1994, 7 Staffeln, 178 Folgen „Star Trek: Deep Space Nine“ u.a. mit Commander Sisko (Avery Brooks) und Worf (Michael Dorn), 1993-1999, 7 Staffeln, 176 Folgen

u.a. mit Commander Sisko (Avery Brooks) und Worf (Michael Dorn), 1993-1999, 7 Staffeln, 176 Folgen „Star Trek: Voyager“ u.a. mit Captain Kathryn Janeway (Kate Mulgrew) und Seven of Nine (Jery Ryan), 1995-2001, 7 Staffeln 172 Folgen

u.a. mit Captain Kathryn Janeway (Kate Mulgrew) und Seven of Nine (Jery Ryan), 1995-2001, 7 Staffeln 172 Folgen „Star Trek: Enterprise“ u.a. mit Captain Jonathan Archer (Scott Bakula), 2001-2005, 4 Staffeln, 98 Folgen

u.a. mit Captain Jonathan Archer (Scott Bakula), 2001-2005, 4 Staffeln, 98 Folgen „Star Trek: Discovery“ , seit 2017, bislang 2 Staffeln

, seit 2017, bislang 2 Staffeln „Star Trek: Picard“

Kinofilme

„Star Trek: Der Film“, 1979

„Star Trek II: Der Zorn des Khan“, 1982

„Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock“, 1984

„Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart“, 1986

„Star Trek V: Am Rande des Universums“, 1989

„Star Trek VI: Das unentdeckte Land“, 1991

„Star Trek: Treffen der Generationen“, 1994

„Star Trek: Der erste Kontakt“, 1996

„Star Trek: Der Aufstand“, 1998

„Star Trek: Nemesis“, 2002

„Star Trek“, 2009

„Star Trek Into Darkness“, 2013

„Star Trek Beyond“, 2016