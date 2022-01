Pop-Ikone : Der Fall Aksu - Hat die Kunst gegen Erdogan gesiegt?

Sezen Aksu ist eine der beliebtesten Künstlerinnen der Türkei. Präsident Erdogan greift sie an, bringt zahlreiche Menschen gegen sich auf - und rudert zurück. Was der Fall Aksu über die Kunstfreiheit in der Türkei sagt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist bekannt für scharfe Rhetorik gegen Kritiker, die ihm ein Dorn im Auge sind. Doch über die Reaktion auf seine jüngste Tirade gegen die Pop-Ikone Sezen Aksu - von zahlreichen Menschen in der Türkei verehrt - dürfte auch er selbst erstaunt gewesen sein. Haben die Künstler im Land gegen den Präsidenten gesi...

