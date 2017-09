Von Birkenstock bis Brustwarze : «Deutschland à la française» von Pascale Hugues

Klischees begegnen einem tagtäglich. Spannend wird es, wenn man in Kontakt mit anderen Kulturen und Nationalitäten kommt. So stellt die in Berlin lebende Französin Pascale Hugues in ihrem neuen Buch Deutschland und Frankreich gegenüber - amüsiert, aber liebevoll.