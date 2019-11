Nach langer Pause : Die Ärzte gehen wieder auf Deutschlandtour

Für Ärzte-Fans ist jetzt schon Weihnachten: Das Trio hat eine Tour durch Deutschland angekündigt. Allerdings dauert es noch ein bisschen.

Avatar_prignitzer von dpa

12. November 2019, 07:44 Uhr

Das Warten auf Bela, Farin und Rod hat ein Ende: Nach sechs Jahren Pause gehen Die Ärzte im kommenden Jahr erstmals wieder auf Deutschlandtour.

«Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!» - mit dieser Frage kündigte die Band am Montag auf ihrer Seite die Rückkehr an.

Die Tour «IN THE ä TONIGHT» zum neuen Album beginnt demnach in fast genau einem Jahr: am 7. November 2020 - und dauert dann bis Ende Dezember. Neben zahlreichen deutschen Städten stehen Wien und Bad Gastein (Österreich) sowie Zürich auf dem Plan.

Die letzte Deutschlandtour des Spaßpunk-Trios aus Berlin gab es 2012/13 - parallel zum damals erschienenen Album. Im vergangenen Jahr waren Gitarrist Farin Urlaub (56), Schlagzeuger Bela B (56) und Bassist Rodrigo Gonzalez (51) völlig überraschend bei einem Beatsteaks-Konzert in der Berliner Waldbühne aufgetaucht - für zwei Songs.

In diesem Jahr tourten Die Ärzte zwar durch Europa - aber ohne Auftritte in Deutschland. Hier waren sie im Juni bei «Rock am Ring» und «Rock im Park» zu sehen. Anfang des Jahres hatten sie mit einem kniffligen Buchstabenrätsel auf ihrer Internetseite Gerüchte um eine Auflösung der 1982 gegründeten Band geschürt. Alle drei Musiker haben seit langem auch Solo-Projekte.