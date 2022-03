Essen in Deutschland : Die Geschichte des Döners

Wusstest du, dass das Imbissgericht Döner Kebab in Deutschland erfunden wurde? Und zwar in der Hauptstadt Berlin. Ein klassischer Döner besteht aus geschnittenem Fleisch, Salat, Tomaten, Zwiebeln und Sauce im knusprigen Fladenbrot.

Die ersten dieser Döner wurden vor etwa 50 Jahre in Deutschland verkauft, sagt Eberhard Seidel. Der Mann beschäftigt sich schon viele Jahre lang damit, wie der Döner Kebab entstanden ist. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. In Deutschland ist der Döner beliebter als in der Türkei Damals seien viele Türken nach Deutschland gekommen, um zu arbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.