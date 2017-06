Stimmungswandel : documenta-Stadt Kassel: Aufgewacht auch ohne Kuss

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Zucchi 1 von 1

Für 100 Tage küsst die documenta Kassel wach, danach verfällt die Stadt in einen Dornröschenschlaf - das war einmal. Denn Kassel hat einen Wandel hinter sich: Wirtschaftlich haben die Nordhessen aufgeholt, kulturelle Stärken ausgebaut.

Das spiegelt sich im Selbstbewusstsein der Bewohner wider: Die Zeiten sind vorbei, in denen die Kasseler ihre Heimat angesichts maroder Straßen als «die einzige Stadt der ehemaligen DDR im Westen» bezeichneten.

Von einem Stimmungswandel spricht Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD): Die Feier des Stadtjubiläums 1100 Jahre Kassel, der Titel Welterbe für den Bergpark Wilhelmshöhe und der Hessentag 2013 hätten die Identifikation mit Kassel vergrößert. «Viele begreifen die Stadt heute als ihre Stadt», sagt Hilgen.

Kassel mit seinen 200 000 Einwohnern hat auch wirtschaftlich einen Wandel durchgemacht: vom Sorgen- zum Musterkind. Ein Städteranking der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und der «Wirtschaftswoche» erklärte Kassel 2011 zur «dynamischsten Großstadt». Die Arbeitslosigkeit hat sich seit 2005 auf 8,5 Prozent halbiert. Kassel verließ als eine der ersten Kommunen in Hessen den Finanz-Schutzschirm des Landes, nachdem sie mehr als 260 Millionen Euro Schulden los wurde und drei ausgeglichene Haushalte in Folge vorgelegt hatte.

Die am 10. Juni beginnende Kunstausstellung bringt zusätzliche Impulse: Handel und Gewerbe erzielten laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) Spitzenwerte bei der Konjunkturumfrage. «Aus unserer Sicht muss das mit der documenta 14 zusammenhängen», sagt Nordhessens IHK-Geschäftsführer Thomas Rudolff. «Die documenta stiftet der Wirtschaft Selbstbewusstsein», erklärt Kai Lorenz Wittrock, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kassel. Die Kasseler Unternehmen seien heute internationaler ausgerichtet als vor 20 Jahren: Die Exportorientierung sei von 20 auf 51 Prozent gestiegen.

Auf die Frage, was Kassel am meisten vorangebracht hat, gibt es in der Stadt eine einhellige Antwort: die Universität. Die stellt fast jährliche neue Rekorde bei der Studierendenzahl auf, 25 000 sind es mittlerweile. «Die Universität und die jungen Leute sind die Hefe im Teig der Stadtgesellschaft», sagt auch Oberbürgermeister Hilgen.

In Kassels Kulturlandschaft wurde zuletzt kräftig investiert: Viele Museen sind saniert, seit 2015 gibt es die neue Grimmwelt, ein Museum über die Märchensammler Brüder Grimm und ihre Geschichten. Neue Beachtung bringt der Unesco-Welterbe-Titel dem Bergpark mit seinen Wasserspielen, dem Schloss Wilhelmshöhe und dem Wahrzeichen Herkules. Die Tourismuszahlen in Kassel steigen. In diesem Jahr rechnet die Stadt damit, bei Übernachtungen die Marke von einer Million zu knacken.

Kulturell bleibt die documenta das Zugpferd der Stadt. Sie ist immer im Stadtbild präsent: Beliebte Kunstwerke werden mit Spenden angekauft. 2012 war das der Penone-Baum, eine Bronzeskulptur, die einen blattlosen Baum darstellt. Zur Ikone ist auch der «Man Walking to the Sky» von 1992 geworden, Himmelstürmer genannt.

Der Kasseler Flughafen bringt der Region dagegen oft Spott ein: Nach zahlreichen Rückschlägen und einem Winter ohne touristische Flüge ist zumindest die Hoffnung auf Besserung da. Auch sportlich ist der Kasseler leiderprobt: Dem Fußball-Regionaligisten KSV Hessen Kassel drohte kürzlich wieder die Insolvenz. Und auf eine neue Veranstaltungshalle, die Showgrößen nach Kassel lockt, warten die Einwohner seit Jahrzehnten. Doch das nicht alles gut ist, passt den Kasseler durchaus ins Konzept: Denn das «Mähren», Kasseler Mundart für Meckern, gehört zur lokalen Identität.

Stadtportal

documenta

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 10:11 Uhr