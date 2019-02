Neues aus Hollywood : Drehstart für Johnny Depp als US-Fotograf

Der Fotograf W. Eugene Smith wurde im Zweiten Weltkrieg mit Fotoreportagen berühmt. Jetzt wird sein Leben verfilmt.

von dpa

01. Februar 2019, 10:02 Uhr

Hollywood-Star Johnny Depp (55) steht in der Rolle des legendären US-Fotografen W. Eugene Smith (1918-1978) vor der Kamera. Die Dreharbeiten zu dem Film «Minamata» unter der Regie von Andrew Levitas seien jetzt angelaufen, teilte die Produktionsfirma am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Depp ist auch als Produzent an Bord. Gedreht wird in Japan sowie in Serbien und Montenegro. Neben Depp spielen unter anderem Bill Nighy («Tatsächlich... Liebe»), Hiroyuki Sanada («Rush Hour 3») und Ryo Kase («Silence») mit.

Der Reporter und spätere Magnum-Fotograf Smith war durch seine Reportagen während des Zweiten Weltkriegs bekannt geworden. Er dokumentierte auch das Leben von Stahlwerksarbeitern in Pittsburgh, die Lage von spanischen Landarbeitern während der Franco-Diktatur und einen erschütternden Umweltskandal in dem japanischen Küstenort Minamata.

Dort hatte eine Chemiefabrik in den 1950er Jahren hochgiftiges Quecksilber in eine Bucht eingeleitet. Etwa 3000 Menschen starben und Tausende erlitten schwere Schäden des Nervensystems. Smith reiste für das «Life Magazine» nach Minamata, gewann das Vertrauen von Vergiftungsopfern und half mit seinen Fotos, den Umweltskandal aufzudecken.