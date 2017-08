Mystiker : Dresdner Schau zu Jacob Böhme

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 2

Mit der Ausstellung «Alles in Allem» wollen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) den aus Görlitz stammenden Philosophen und Mystiker Jacob Böhme (1575-1624) auch in Deutschland bekannt machen.

Sie bietet Gelegenheit, in die Gedankenwelt des Schusters einzutauchen, der zu den wichtigsten deutschen Denkern zählt und Literaten, Autoren und Künstler bis in die Gegenwart fasziniert, wie SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann am Freitag in der Schlosskapelle sagte.

Nach Böhmes Entwurf der «Philosophischen Kugel» wurde die Schlosskapelle zum begehbaren Gedankengebäude, in dem Schriften, Dokumente und Kunstwerke vom Wirken des Autodidakten zeugen.

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 13:56 Uhr