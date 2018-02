Neuerscheinungen : Düstere Mischung aus Politthriller und Krimi

Schweden ist Krimiland. Auch in der Zukunft.

von dpa

05. Februar 2018, 10:43 Uhr

Berlin (dpa) – In eine düstere Zukunft führt die Schwedin Asa Avdic in ihrem Thrillerdebüt «Isoliert». Im Jahr 2037 ist die EU zerfallen und Schweden zum Vasallenstaat der weiterhin bestehenden Sowjetunion geworden. Nach einem erfolgreichen Auslandseinsatz steht Anna, Hauptfigur und Erzählerin des Romans, vor einem Karrieresprung im herrschenden System.

Als Auftakt soll sie an einem Auswahlseminar auf einer schwer erreichbaren Insel vor Stockholm teilnehmen. Aber nur sie weiß, dass sie eine ganz besondere Rolle auf dem Seminar spielen soll. Avdic stellt überzeugend die bedrückende Atmosphäre innerhalb der kleinen Teilnehmergruppe dar, in der Misstrauen und Angst vorherrschen. Alles beginnt so, wie es der geheime Plan des Ministers vorsieht, aber dann gerät die Lage außer Kontrolle.

Ein Mörder ist auf der Insel. Ist es eines der Gruppenmitglieder, oder befindet sich noch jemand auf der Insel? Leider unterbricht Avdic die spannende Handlung immer wieder durch Annas Erinnerungen an ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter.

Asa Avdic: Isoliert. Verlag HarperCollins Germany, Hamburg, 302 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3-95967-140-8