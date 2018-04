Rekord in Deutschland : Ed Sheeran mit einer Milliarde Streams

Er ist ein Mann für Rekorde: Jetzt hat Streaming-Weltmeister Ed Sheeran eine Schallmauer durchbrochen.

von dpa

11. April 2018, 15:29 Uhr

Superstar Ed Sheeran (27) hat einen Streaming-Rekord aufgestellt: Eine Milliarde Mal wurden seine Songs in Deutschland gestreamt. Als erster Musiker überhaupt habe er diese Marke erreicht, teilte GfK Entertainment mit.

Auch in der Kategorie «meistgestreamter Song» liegt der britische Musiker demnach vorn: «Shape Of You» kommt auf 170 Millionen Abrufe. Bei der Echo-Verleihung am Donnerstag ist Ed Sheeran vier Mal nominiert.