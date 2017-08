Pauker-Schreck : «Fack Ju Göhte» als Musical - Uraufführung im Januar

Die Film-Reihe um den Ganoven Zeki, der auf der Jagd nach verlorener Beute als Aushilfslehrer an einer Gesamtschule landet, hatte in Deutschland großen Erfolg an den Kinokassen. Kommendes Jahr wird der Stoff in einem Musical auf die Bühne gebracht.