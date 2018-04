Lyriker : Farhad Showghi mit Peter-Huchel-Preis geehrt

«Farhad Showghis Gedichte stoßen mit leisem Nachdruck vor in seelische Bezirke, die erst durch diesen Aufbruch in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten». Sagt die Jury.

von dpa

03. April 2018, 16:20 Uhr

Der in Hamburg lebende Schriftsteller Farhad Showghi hat am Dienstag in Staufen bei Freiburg den diesjährigen Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik erhalten. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro verbunden.

Der 56-Jährige wurde mit dem Preis für seinen im vergangenen Jahr erschienenen Gedichtband «Wolkenflug spielt Zerreißprobe» gewürdigt.

Der Preis ist den Angaben zufolge einer der bedeutendsten für Lyrik im deutschsprachigen Raum. Er ist nach dem Lyriker Peter Huchel (1903-1981) benannt und wird jährlich in Staufen vergeben. Stifter des Preises sind das Land Baden-Württemberg und der Südwestrundfunk (SWR).