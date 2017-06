Action-Reihe : «Fast & Furious»: Michelle Rodriguez droht mit Ausstieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Will Oliver 1 von 1

Bereits fünf Mal stand die US-Schauspielerin Michelle Rodriguez für die erfolgreiche Action-Reihe «Fast & Furious» vor der Kamera - doch damit könnte nun Schluss sein.

Die 38-Jährige droht den Filmemachern mit ihrem Ausstieg, sollten die weiblichen Figuren im nächsten Teil nicht klarer im Vordergrund stehen. Sie hoffe, dass «etwas Liebe gegenüber den Frauen» gezeigt werde, andernfalls müsse sie «Auf Wiedersehen» sagen, erklärte Rodriguez auf Instagram. Gleichzeitig bedankte sie sich bei den Universal Studios und allen Fans für alle Möglichkeiten, die die Filmrolle ihr bisher geboten habe.

Rodriguez verkörpert in der Action-Reihe die Partnerin des kriminellen Dominic «Dom» Toretto. Der achte Teil «The Fate of the Furious» kam im April in die Kinos.

Instagram-Post

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 11:27 Uhr