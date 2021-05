Roman : Friedrich Ani erweist gequälten Frauen die „Letzte Ehre“

Ein junges Mädchen verschwindet. Damit beginnt in Friedrich Anis Roman „Letzte Ehre“ eine Reihe ineinander verwobener Ermittlungen. Alle Fälle haben eines gemeinsam: Die Opfer sind Frauen.

Berlin | Die 17-jährige Finja ist spurlos verschwunden. Der Freund ihrer Mutter hatte ihr und ihren Freundinnen sein Haus am Münchner Stadtrand für eine Wochenendparty zur Verfügung gestellt, weil er selbst mit Freunden ein Junggesellenwochenende verbrachte. Am Montagmorgen taucht Finja nicht in der Schule auf. Auch bei ihrer Mutter oder ihren Freundinnen m...

