Neue Ära : Führungswechsel an der Semperoper

Paukenschlag an der Semperoper: Die Führung von Oper und Orchester wird in drei Jahren ausgetauscht. Damit endet auch die Zeit von Christian Thielemann als Chefdirigent in Dresden.

Dresden | Die Sächsische Staatsoper Dresden plant für eine neue Ära. Ab Sommer 2024 sollen sowohl die Leitung des Hauses als auch der Chefposten bei der Staatskapelle neu besetzt werden, teilte das Kulturministerium in Dresden am Montag mit. Für Intendant Peter Theiler (64) wird der Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2023/2024 verlängert, Chefdirigent Christ...

