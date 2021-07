Sommer 85 : Für François Ozon waren die 80er Jahre schwierig

In seinem neuen Film taucht François Ozon tief in die Welt der 80er Jahre ein. Der französische Filmemacher hat nicht nur gute Erinnerungen an diese Zeit.

Paris | Für François Ozon (53) sind die 80er Jahre als schwierige Zeit in Erinnerung geblieben. Das seien Jahre der Jugendarbeitslosigkeit, des Hyperliberalismus und der Zukunftsängste gewesen, sagte der französische Regisseur der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Aber nicht alles war problematisch: Sexy sei vor allem die Musik gewesen, vor allem englisch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.