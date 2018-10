Rhododendron : Ganz entspannt im Midtempo: Folkrock von Valley Maker

Wer von der US-Aufsteigerband The War On Drugs eher die ruhigen Songs mag und von ihrem Kumpel Kurt Vile die weniger zerfaserten - der dürfte beim Folkrock-Projekt Valley Maker aus Seattle fündig werden.

von dpa

24. Oktober 2018, 11:44 Uhr

«Rhododendron», das neue Album von Austin Crane alias Valley Maker, ist eine typische Schnittmengen-Platte - und doch mehr als nur ein fauler Kompromiss zwischen verschiedenen Stilrichtungen und Sound-Duftnoten.

Die Musik des Bandprojekts aus Seattle liegt genau zwischen Folk und Pop, meist im Midtempo-Bereich zwischen entspannter Ballade und schnellem Rocker, zwischen Indie-Charme und Mainstream-Appeal. Dabei sammelt der in South Carolina geborene Singer-Songwriter Crane mit seinen zeitweise Richtung Psychedelia, Americana und Country-Soul ausbrechenden Liedern etliche Sympathiepunkte.

Denn im Gegensatz zu so vielen Indiefolk-Bands der vergangenen Jahre, die es sich zwischen Mumford & Sons und den Fleet Foxes arg bequem gemacht haben, baden Valley Maker nicht in allzu lauwarmen Gewässern.

Zwar unterscheiden sich die zehn Songs von «Rhododendron» (Frenchkiss Records) nicht sehr voneinander, was angesichts ihrer relativ gleichbleibenden Midtempo-Bauweise kein Wunder ist. Dafür klingen sie aber schön mollig mit ihrer spätsommerlichen bis frühherbstlichen Atmosphäre, und echte Ausfälle gibt es auch nicht zwischen dem Opener «A Couple Days» und dem abschließenden «River Bend My Mind».

Die freundliche Stimme von Austin Crane erinnert an den jungen Bob Dylan, seine Lieder pendeln zwischen zwei derzeit sehr angesagten US-Folkrockbands (ohne freilich deren Klasse bereits zu erreichen): Wer die ruhigeren, weniger krautrockig treibenden Stücke von The War On Drugs bevorzugt und sich bei Kurt Vile & The Violators mehr Konzentration wünscht, dürfte mit Valley Maker glücklich werden.

Konzerte im November: 6.11. Berlin, Frannz; 7.11. Dortmund, FZW Indie Night; 8.11. Düseldorf, Kassette