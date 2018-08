Buchtipp : Geheime Liebe in schwerer Zeit

„Verwirrnis“, der neue Roman von Christoph Hein, führt zurück in die Anfangsphase der DDR

von Welf Grombacher

15. August 2018, 12:00 Uhr

Gerne zitiert Christoph Hein den von ihm „hoch verehrten Kollegen“ Gustave Flaubert, der einmal gesagt hat, als Autor müsse man sein wie Gott: überall anwesend und nirgends sichtbar. Hein selbst versteht sich lange schon als Chronist, der in seinen Büchern Einzelschicksalen eine Stimme gibt und dem Jahrhundert die eigene Melodie aufspielt. Ohne zu bewerten. „Literatur muss genau sein und mitleidslos“, so Hein, „nicht wehmütig, nicht nachsichtig.“

In den vergangenen Jahren hat er mit großartigen Romanen wie „Glückskind mit Vater“ (2016) und „Trutz“ (2017) dieses literarische Verfahren zur Perfektion gebracht. Und es ist schon erstaunlich, in was für einem Rhythmus und auf welch hohem Niveau der 1944 geborene Schriftsteller Jahr um Jahr einen neuen „Jahrhundertroman“ vorlegt. Immer frei erfunden, aber gut recherchiert, wie er selbst zu sagen pflegt. Sein aktueller Roman macht da keine Ausnahme. Er heißt „Verwirrnis“ und erzählt von einer homoerotischen Liebe zwischen zwei Männern, die tragisch endet.

In Heiligenstadt, dort, wo schon der Ortsname vom streng katholischen Glauben der Bevölkerung im Eichsfeld zeugt, lernen Wolfgang und Friedeward in den frühen 1950er Jahren sich kennen. Bei einer Fahrradtour nach Heiligendamm merken die beiden, dass mehr als nur Freundschaft sie verbindet. Die beiden träumen von einem Leben als Künstler. Lesen Thomas Mann und Robert Musil. Doch ihre Liebe hat keine Zukunft. Als Friedewards bigotter Vater, ein selbstherrlicher Lehrer, der seinen Sohn bis ins Erwachsenenalter mit einer Riemenpeitsche züchtigt, von der Beziehung erfährt, besteht er darauf, dass die beiden sich nie wiedersehen und setzt Wolfgangs Vater unter Druck. Der ist Kantor und mag es kaum glauben, fügt sich aber schließlich und schickt den Sohn an die Musikhochschule nach Leipzig. Dort treffen die beiden Freunde sich wieder als Friedeward beginnt, Germanistik zu studieren. Heimlich treffen sie sich. Friedeward führt eine Scheinehe mit der lesbischen Jacqueline. Wolfgang verlobt sich zur Tarnung mit Helga. Trotzdem fliegt er auf, als er am Internat mit einem Mann im Bett ertappt wird. Er wird von der Kirchenmusikschule geworfen und geht in den Westen, weil er dort eine Stelle als Kantor erhält. Als die Mauer gebaut wird, gibt es kein zurück. Während Wolfgang im Westen ein ums andere Mal strafversetzt wird, macht Friedeward in der DDR Karriere als Literatur-Dozent an der Leipziger Karl-Marx-Universität. Beide schweigen über ihre wahren Gefühle ein Leben lang.

Bewegende Einzelschicksale

Lebensecht beschreibt Christoph Hein, der in den 60er Jahren selbst am „Roten Kloster“ studiert und in seinen Büchern immer wieder darüber geschrieben hat, den Hochschulbetrieb in Leipzig und die dortige „Rotlichtbestrahlung“: Die Mittwochsvorlesungen ebenso wie die Seminare von Hans Mayer und Ernst Bloch, die Anfang der 60er Jahre von den sozialistischen Kadern aus dem Land geekelt wurden.

Hein folgt seinem bewährten Prinzip. Wie eine Folie legt er die deutsche Geschichte über den Roman. Er führt bedrückend vor, wie Einzelschicksale in den Umbrüchen der Geschichte zerrieben wurden. Offiziell galt Homosexualität in der DDR zwar schon 1957 – und somit zwölf Jahre früher als im Westen – nicht mehr als strafbar. Faktisch aber galt es weiterhin als Auswuchs eines bürgerlich dekadenten Lebensstils. Als die Stasi Friedeward mit seinem Privatleben erpresst, verpflichtet er sich, einen Bericht von einer Reise nach Wien anzufertigen. Obwohl er nur das offizielle Programm des Kongresses abschreibt, sich also nicht schuldig macht, fällt ihm das Schriftstück nach der Wende auf die Füße, als die Akte entdeckt wird und ihn als Inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi enttarnt.

Der suggestiven Sprachmacht seines erfolgreichsten Buches „Der fremde Freund“ (in der BRD 1982 unter dem Titel „Drachenblut“ erschienen), die ganze Generationen von Lesern beeindruckte, verweigert sich Christoph Hein schon seit Jahren. Er sieht sich eher in der Rolle des deutsch-deutschen Chronisten und vertraut ohne stilistische Eskapaden ganz der Geschichte, die er erzählt. Die exzellenten Romane der vergangenen Jahre geben ihm Recht. Sie enthalten zu viele Wahrheiten, um erfunden zu sein, sind aber zu erfunden, um wahr zu sein.

Christoph Hein: Verwirrnis. Suhrkamp Verlag, 220 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-518-42822-1