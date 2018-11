Ausstellung : Germanisches Nationalmuseum zeigt Helmut Kohls Wanderschuh

Millionen Menschen in Deutschland wandern. Doch wie hat sich das Hobby entwickelt? Wie fing es an? Antworten gibt eine Ausstellung.

von dpa

27. November 2018, 16:22 Uhr

Das Wandern ist des Müllers Lust, heißt es in einem bekannten Volkslied - aber auch viele Prominente sind gern auf Wanderschaft gegangen. Etwa der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl oder der Schriftsteller Hermann Hesse.

Und so hat das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg für seine Sonderausstellung «Wanderland» einen Wanderschuh von Kohl und einen Wanderhut von Hesse aufgetrieben. Die Ausstellung wird am 29. November eröffnet.

400 Exponate sollen einen Überblick über 200 Jahre Kulturgeschichte des Wanderns geben, wie das Museum mitteilte. Es geht um die Anfänge einer Bewegung, der heute Millionen Menschen in Deutschland zugewandt sind. Die Schau zeigt, wie sich das Wandern und alles, was dazu gehört, in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat.

Illustrieren sollen die Entwicklung Gemälde, Grafiken, Gesellschaftsspiele und Filmausschnitte, die bis Ende April 2019 auf rund 1000 Quadratmeter Fläche zu sehen sind.