Comeback : Hamburger Fischmarkt wieder geöffnet

Er ist eine liebgewonnenene Tradition bei Frühaufstehern und Menschen, die die Nacht auf St.Pauli durchgmacht haben. Nach monatelanger Pause öffn et der Hamburger Fischmarkt wieder.

Hamburg | Der Hamburger Fischmarkt hat nach langer Corona-Pause am Sonntagmorgen erstmals wieder geöffnet. Von 5.00 Uhr an konnten Nachtschwärmer und Frühaufsteher erstmals seit mehr als 15 Monaten wieder die beliebte Hamburger Attraktion besuchen. Der Fischmarkt in Altona läuft mit Corona-Auflagen im Testbetrieb. Marktschreier und Musiker sind noch nicht er...

