Literatur : Hans Falladas letzte Liebe

In seinem Roman „Falladas letzte Liebe“ erzählt Michael Töteberg von den letzten Jahren des großen deutschen Erzählers Hans Fallada in Berlin - ein einziger Drogen- und Arbeitsrausch.

von Holger Kankel

14. Januar 2022, 16:27 Uhr

Christa Wolf hätte in ihrer Diplomarbeit lieber über Prosaliteratur der DDR geschrieben. Doch davon wollte ihr Professor Hans Mayer nichts wissen. Er riet ihr, sich mit Hans Fallada zu befassen, diesem „außerordentlichen Erzähler und Darsteller der kleinbürgerlichen Misere und des Unglücks im Winkel“. Also schrieb sie über „Das Problem des Realismus in Hans Falladas Erzählungen und Romanen“. Nur leider hatte Rudolf Ditzen, so sein bürgerlicher Name, kaum Auskunft über sich selbst gegeben. Christa Wolf fragte in einem Brief den Dichter Johannes R. Becher. Doch auch er wollte nicht helfen. Dabei hatte der nach dem Krieg mächtige Kulturpolitiker in unmittelbarer Nachbarschaft zu Fallada gewohnt, ihm immer wieder geholfen und seinen unaufhaltsamen Verfall miterlebt.

Im Berlin des Jahres 1945

Nach diesem kleinen Prolog führt uns Autor Michael Töteberg in seinem Roman „Falladas letzte Liebe“ direkt ins Berlin des Jahres 1945. Fallada, vor dem Krieg nicht nur in Deutschland gefeierter Bestsellerautor von Romanen und Erzählungen wie „Kleiner Mann – was nun?“, „Wolf unter Wölfen“ oder den „Geschichten aus der Murkelei“, hat sich von seiner Frau Anna scheiden lassen, 1945 die viel jüngere Ursula Losch geheiratet und lebt mit ihr nun in Berlin. Drogen und Alkohol, die Dämonen Zeit seines Lebens, beherrschen auch in der sowjetischen Besatzungszone das Leben der Falladas.

Eindringlich erzählt Töteberg vom Alltag des Schriftstellers, der noch einmal einen echten, großen Fallada-Roman schreiben will, was ihm mit der Hilfe von Johannes R. Becher schließlich gelingt. Doch neben vieler Brotarbeit für Zeitungen und Rundfunk werden „Der Alpdruck“ über die unmittelbare deutsche Nachkriegsgegenwart und „Jeder stirbt für sich allein“ seine letzten Romane. Am 5. Februar 1947 stirbt Fallada an Herzversagen; man könnte auch sagen infolge seiner jahrzehntelangen Drogenexzesse.

Große Liebe mit Schuld an seinem Untergang

Tragisch nur, und davon handelt dieser Roman vor allem, der dicht an der Biografie Falladas bleibt, dass Ursula Losch, die er wirklich liebt wie sie ihn, entscheidend an seinem Untergang mitwirkt. Denn auch sie ist Morphinistin und Alkoholikerin, während Anna Ditzen im mecklenburgischen Carvitz bei Feldberg immer eine Stütze war für „ihren Jungen“, wie sie Fallada nannte, seine Exzentrik ertrug und dafür sorgte, dass er ungestört schreiben konnte.

Attraktiv, lebenslustig, vergnügungssüchtig

Ulla dagegen, attraktiv, lebenslustig, vergnügungssüchtig, konnte jeden noch so unwilligen Beamten um den Finger wickeln, wenn es um Wohnscheine oder Lebensmittelkarten ging, jeden Arzt, bei dem sie Rezepte für Tabletten und Morphium erbettelte. Leider erfährt man darüber hinaus wenig über Ulla, über „Falladas letzte Liebe“, wie es der Titel verspricht.

Letzten Endes, und das beschreibt der Roman in vielen Einzelheiten, in den immer wiederkehrenden, ähnlichen Kranken- und Entzugsgeschichten, waren die Großstadt Berlin und die Großstadtpflanze Ursula Losch Falladas Untergang. Dabei träumte er nur von einem guten Leben in einer Kleinbürgeridylle. „Der Mann, umsorgt von einer lieben Frau. Ein Heim, in dem sich am Mittagstisch die Familie versammelt, er den Kindern abends vor dem Einschlafen Geschichten erzählt. Mit einem Arbeitszimmer, in dem er sich, umgeben von seinen Büchern, versenken kann in erdachte Welten und von ihm geschaffene Figuren.“ Ein Leben also, wie es der große, kleine Hans in Carvitz am See gelebt hat.

„Falladas große Liebe“ ist ein Muss für alle Fallada-Fans und die in den vergangenen zehn Jahren stetig gewachsene Gemeinde von Liebhabern seiner unsterblichen Geschichten, die im Aufbau Verlag noch immer so gut aufgehoben sind.

Buchtipp Buchtipp Michael Töteberg:Falladas letzte Liebe,Aufbau-Verlag,22 Euro, 336 Seiten,ISBN 978-3-351-03894-6