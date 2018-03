Fürs Osternest : «Hasentage» - Bezauberndes Bilderbuch

Frankfurt/Main (dpa) - Kleine Bilderbuch-Perle zum Osterfest: In «Hasentage» zeigt die Niederländerin Daphne Louter bezaubernde Bilder aus dem Alltag zweier Hasenkinder - ganz ohne Worte. Zum Aufwachen gibt es am Morgen erstmal eine Kissenschlacht. Nach dem Frühstück geht es dann zum Verkleiden auf den mit Trödel gefüllten Dachboden. Dann heißt es für die zwei weißen Hasen: Gummistiefel an und raus in den Garten.

von dpa

27. März 2018, 13:04 Uhr

Ein Ausflug in den Kaufladen und eine Party im Park folgen. In pastelligen Farben ist immer auf der jeweils rechten Buchseite und in einem Farbton eine faszinierend detailreiche Szene zu sehen. Auf der linken Buchseite ist immer ein Detail aus dem großen Bild noch einmal extra abgebildet - eine Einladung zum Suchen und Entdecken. Und immer dabei: Die Freundin der Hasenkinder, ein braunes Huhn. Ein Bilderbuch, das prima im Osternest aufgehoben ist.

Hasentage: Sauerländer, Frankfurt/Main, 32 S., Euro 14,99, ISBN 978-3-7373-5565-0. Ab 3 Jahren