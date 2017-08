Urteil : Hausarrest über Starregisseur Serebrennikow verhängt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Weissbrod 1 von 1

Eine Moskauer Haftrichterin hat Hausarrest gegen den festgenommenen russischen Starregisseur Kirill Serebrennikow verhängt. Die Maßnahme gelte vorerst bis zum 19. Oktober, meldete die Agentur Tass am Mittwoch aus dem Gericht.

Serebrennikow dürfe in der Zeit kein Theater besuchen und auch keine Filme drehen. Der international anerkannte Künstler war am Dienstag festgenommen worden. Ermittler werfen ihm die Veruntreuung von 68 Millionen Rubel (knapp eine Million Euro) vor. Serebrennikow sollte im September in Stuttgart eine Oper inszenieren.

Viele russische Künstler haben das Vorgehen der Justiz kritisiert.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 15:19 Uhr