„Hits & Hymnen“ : Heintje trifft auf Honecker im Haus der Geschichte

Musik spiegelt die Geschichte - und schreibt sie manchmal auch selbst. Nach langem Warten ist im Haus der Geschichte in Bonn - einer Art Gedächtnis des Landes - nun eine neue Ausstellung dazu zu sehen. Man findet sogar Verweise auf Star-Virologen.

Bonn | Das aktuellste Ausstellungsstück hängt etwas versteckt in einer Nische, zwischen einem Plakat des „Evangelischen Jugendabends“ 1983 und einer Kassette der Band Die fanatischen Frisöre. Dort, in einem der hinteren Räume des Hauses der Geschichte in Bonn, ist eine Musik-Single zu sehen. Das Cover ziert ein Virus. „Es gibt nur zwei Exemplare“, erklärt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.