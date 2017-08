Verschnaufpause : Hip-Hop-Größen Beginner legen Tour-Break ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Das Hamburger Hip-Hop-Trio Beginner legt eine Tour-Pause ein und verschiebt einige für Herbst geplante Konzerte auf das Frühjahr 2018.

Sie hätten Angst, «irgendwann in so eine blöde Routine oder in einen Trott zu verfallen» und sich «zu «überspielen»», begründeten die drei Musiker auf ihrer Facebook-Seite die Pause. «Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den 3. Tourteil in den Mai nächsten Jahres zu verlegen. Dann können wir ab Oktober ein bisschen durchatmen und die Füße hochlegen.»

Die Band, zu der auch der als Solokünstler erfolgreiche Musiker Jan Delay gehört, ist seit rund einem Jahr auf Tour. Im vergangenen Jahr veröffentlichten die Beginner das Album «Advanced Chemistry», mit dem sich das Trio nach 13 Jahren wieder an die Spitze der deutschen Charts setzte.

Das nächste Beginner-Konzert ist für Samstag in Osnabrück geplant.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 10:53 Uhr