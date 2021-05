Traumfabrik : Hollywood steht in den Startlöchern

Der US-Kinosommer steht vor der Tür. Traditionell bringt Hollywood seine Blockbuster ab Ende Mai bis September auf die Leinwand. Nach dem Corona-Shutdown von 2020 wil die Branche nun durchstarten.

Los Angeles | Hollywood fährt nach der Pandemie-Durststrecke schweres Geschütz auf. Mit dem Schlachtruf „Wir sind zurück“ feuerte „Terminator“-Star Arnold Schwarzenegger vor wenigen Tagen in einem Multiplex-Kinocenter in Los Angeles die Menge an. Der 73-jährige Actionstar warb mit Studiobossen und Kinobetreibern mit Trailern und Promi-Interviews für die neuen So...

