Skandalautor : Houellebecq zeigt erstmals seine Kunst in den USA

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Horsten 1 von 1

Der französische Skandalautor Michel Houellebecq hat erstmals eine Auswahl seiner Kunstwerke in den USA präsentiert. Dutzende Fotos und Fotomontagen sind seit Freitag in der Galerie Venus auf der schicken Upper East Side in New York zu sehen.

Die Bilder zeigen hauptsächlich in Westeuropa aufgenommene Szenen und Montagen, ein Raum ist sehr dunkel gehalten, ein anderer im Kontrast sehr hell. Die «French Bashing» betitelte Ausstellung ist noch bis zum 4. August angesetzt.

Zur Ausstellungseröffnung in New York gab Houellebecq wortkarg Autogramme. Einige Stunden zuvor hatte er bei einer geplanten Diskussionsrunde in einer Buchhandlung mehr als 100 Besucher erst fast eine Stunde warten lassen und sich dann als krank entschuldigen lassen.

Der 1958 auf der französischen Überseeinsel Réunion geborene Houellebecq hat mit Romanen wie «Elementarteilchen» weltweit Berühmtheit erlangt. Mit umstrittenen Aussagen unter anderem zu Frauen, Geschichte und dem Islam hat der vielfach preisgekrönte Schriftsteller jedoch immer wieder provoziert und für Skandale gesorgt.

Informationen zur Schau

von dpa

erstellt am 03.Jun.2017 | 12:39 Uhr