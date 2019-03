Band aus Liverpool : Indie-Duo Her's bei Autounfall in den USA getötet

Die beiden Musiker von Her's standen noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Jetzt starben Stephen Fitzpatrick und Audun Laading bei einem Autounfall auch ihr Tourmanger kam ums Leben.

von dpa

29. März 2019, 10:42 Uhr

Die beiden Mitglieder der aus Liverpool stammenden Indie-Band Her's und ihr Tourmanager sind bei einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Arizona ums Leben gekommen. Dies teilte ihr Plattenlabel mit.

Die Musiker Stephen Fitzpatrick und Audun Laading waren demnach auf Tour in den USA und unterwegs zu ihrem nächsten Auftritt in Santa Ana (Kalifornien), als sie in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) auf dem Highway verunglückten.

Lokale Medien berichteten, ein Falschfahrer habe einen Kleinbus gerammt, beide Fahrzeuge seien in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des anderen Wagens sei ebenfalls getötet worden.

«Wir haben unsere Freunde verloren und der Welt wurde ihr Talent verweigert», so das Statement der Plattenfirma Heist or Hit. Fitzpatrick stammte aus England, Laading aus Norwegen, kennengelernt hatten sie sich als Studenten am Liverpool Institute For Performing Arts. 2018 hatten sie ihr Debütalbum mit dem Titel «Invitation To Her's» herausgebracht. Der Name ihres Tourmanagers wurde mit Trevor Engelbrektson angegeben.