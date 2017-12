Neuerscheinungen : J.D. Barkers Krimi «The Fourth Monkey»

von dpa

erstellt am 19.Dez.2017 | 16:03 Uhr

Er ist der Bruder der drei berühmten Affen, die nichts Böses sagen, nichts Böses sehen und nichts Böses hören: «The Fourth Monkey». Seine Botschaft: nichts Böses tun! Wer sich nicht daran hält, wird Opfer des Fourth-Monkey-Killers. Und der treibt sein Unwesen im ersten Thriller des US-amerikanischen Autors J.D. Barker. Perfide seine Art, zu betrafen: Er tötet das Liebste des Menschen, der sich nicht an die Regeln hält.

Im ersten Fall von Barkers künftigem Serienermittler Sam Porter wird die Tochter des reichen Investment-Bankers Arthur Talbot entführt. Wenige Tage danach erhält Talbot ein Päckchen mit einem Ohr von Tochter Calli. Als Callis Leiche gefunden wird, entdeckt die Polizei in ihrer Hand einen Zettel mit der Botschaft «Tue nichts Böses». Calli folgen sechs weitere Opfer, und jedes Mal hat ein Familienmitglied etwas Ungesetzliches und Verwerfliches getan. Vom Killer keine Spur. Und für Sam Porter eine schier unlösbare Aufgabe, denn eigentlich waren er und seine Kollegen davon überzeugt, dass der «Affen-Killer» bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Der abwechselnd in Florida und Pennsylvania lebende Barker hatte in den Staaten bereits einen Riesenerfolg mit seinem Horror-Roman «Forsaken». Auch «The Fourth Monkey» verspricht erfolgreich zu werden. Der amerikanische Fernsehsender CBS dreht bereits eine Serie nach der Vorlage.

J.D. Barker: The Fourth Monkey, Blanvalet Verlag München,544 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3-7645-0624-7