Das neueste Testament : Jakob Noltes „Kurzes Buch über Tobias“

Der dritte Roman von Jakob Nolte setzt ganz auf den Kontrast von surrealen Wundern und sprachlicher Nüchternheit. Eine religiöse Sinnsuche zwischen Tischtennisplatte und Chatnachrichten.

Berlin | Er geht auf die Knie, bekreuzigt sich, legt die Stirn auf den Boden und spricht das Vaterunser. Von einem Moment auf den anderen findet Tobias seine Seele - und ist „vernichtet“. In einer schmucklosen Sichtbeton-Kirche in Belgrad ist sich die Hauptfigur in Jakob Noltes „Kurzes Buch über Tobias“ noch nicht sicher, ob ihre Gesten „ironisch oder zynis...

