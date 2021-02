Komplexer Fall : Jan Seghers' neuer Kriminalroman „Der Solist“

In Berlin wird ein jüdischer Aktivist ermordet. Wenige Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt liegt die Vermutung nahe: Islamistischer Terror. Ein gerade in die Hauptstadt versetzter Sonderermittler hat in „Der Solist“ einen komplexen Fall vor sich.

Berlin | Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz im Dezember 2016 war bislang der schwerste Terroranschlag in der Bundesrepublik. Nur wenige Monate später, im September 2017, hat Jan Seghers seinen neuen Roman „Der Solist“ angesied...

