«Herausragendes Werk» : Jörg Widmann erhält Robert-Schumann-Preis

Er zählt zu den interessantesten Komponisten Neuer Musik in Deutschland. Jörg Widmann.

von dpa

30. Oktober 2018, 16:28 Uhr

Der Komponist, Klarinettist und Dirigent Jörg Widmann erhält den Robert-Schumann-Preis für Dichtung und Musik. Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz verleiht ihm den Preis am 8. November für sein «herausragendes Werk», wie die Akademie am Dienstag mitteilte.

Die Auszeichnung ist mit 15 000 Euro dotiert. Widmann suche in seinen Kompositionen mit unbezähmbarer Neugier nach Musikorten, «die vor ihm noch keiner betreten hat», heißt es in der Begründung. Die Laudatio werde der Violinist und frühere Vorstand der Wiener Philharmoniker Clemens Hellsberg halten.

Der dem Komponisten Robert Schumann (1810-1856) gewidmete Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Vorherige Preisträger waren die Komponisten Pierre Boulez, Wolfgang Rihm und Aribert Reimann.