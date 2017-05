Abschied : Jugendbuchautor Willi Fährmann gestorben

vergrößern 1 von 2 Foto: Arena 1 von 2

Der Kinder- und Jugendbuchautor Willi Fährmann ist tot. Der Schriftsteller starb am Donnerstag im Alter von 87 Jahren, wie sein Sohn Tom der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Fährmann war mehrmals im In- und Ausland für seine Arbeit ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis und mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland.

Fährmann wurde 1929 in Duisburg geboren, seit 1963 lebte er in Xanten am Niederrhein. Seine ersten Bücher erschienen ab 1956. Zu den bekanntesten Werken des Autors zählen «Das Jahr der Wölfe» (1962), «Christina, vergiss nicht» (1974) und «Der lange Weg des Lukas B.» (1980). Fährmann war verheiratet und hatte mit seiner Frau Elisabeth drei Kinder.

Website von Willi Fährmann

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 10:14 Uhr