Büchertipps für 2018 : Karl Marx, die Bienen und der Wald

vergrößern 1 von 1 Foto: Luke Palmer 1 von 1

von Holger Kankel

erstellt am 01.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Haben die alle einen Stich? Was wollen die nur ständig mit Bienen? Bienen und Honig. Lauscht man in die Kataloge deutscher Verlage hinein, in denen sie ihre Neuerscheinungen des kommenden Jahres in schönster Verlegerpoesie anpreisen, dann summt es wie in einem Bienenstock. „Stachel und Staat“ (Droemer), „Die Stadtbienen – Wie ich Imkerin wurde und mein Leben zu summen begann“ (Knaur), „Imker – vom Hobby zum Beruf“ (Ulmer) sind nur einige der an die Dutzend neuen Bücher zum Thema.

Die kuriosen Neuerscheinungen, die schon in Titeln wie „Change mich am Arsch“ oder gar „Pussy“ Deftiges versprechen, wollen wir uns für später aufheben. Obwohl sich auch hier die neue Hinwendung zur Natur erahnen lässt – irgendwie.

Jedenfalls scheint der moderne Mensch, geht es nach Autoren und Verlagen, in Wälder und Gärten zu streben. Gern auch mit der Büchse in der Hand, wie in „Jagd – Unsere Versöhnung mit der Natur“ (Rowohlt) oder „Wildwechsel – Wie ein Rehkitz eine Jägerin mitten ins Herz traf“ (Goldmann). „Wenn der Morgennebel vorbeizieht, der Tag graublau anbricht und das Zwitschern der Vögel das einzige Geräusch ist, ist für Antje Joel alles vergessen: alle Sorgen, alle Ängste“ – so heißt es in der Ankündigung für das „Wald“-Buch. Da möchte man doch am liebsten in einen Wald laufen und am nächsten Baum knabbern, nicht wahr? Vielleicht sogar im eigenen Wald? Kein Problem. In „Mein erstes Waldstück“ (Ulmer) erklärt der Forstwirt Peter Wohlleben „den Weg zum eigenen Wald für Einsteiger“.

Wer keine erlegten Tiere aufbrechen mag und auch keine Lust hat, sich mit Wilderern und Borkenkäfern herumzuschlagen, könnte sich einen Garten zulegen – und sei der auch noch so klein. „Garantiert ohne Geranien!“ (Kosmos) verspricht „traumhafte Mini-Gärten in Töpfen und Kübeln“. Auch in „Vertikales Gemüse“ (Kosmos) und „Miniaturgärten“ (Haupt) geht es um „gehäkelte Pflanzentaschen“ und Salate in gestapelten Kisten. Wollen Sie aber richtig hip sein, sollten Sie zu „Community Gardening“ (Haupt) greifen. Dann könnten Sie bald mit Ihren lieben Nachbarn „grüne Oasen als Orte der Begegnung“ kreieren. Meiner Liebsten schenke ich „Genießen statt Gießen“ (Ulmer), ein „trockenheitstoleranter Garten“ würde ihr bestimmt sehr gefallen. Unter uns: mir auch.

Bevor wir uns von der Natur verabschieden, wollen wir noch jene bedenken, die mit uns auf dieser Erde kreuchen und fleuchen. „Unbekannte Mitbewohner – Das Who’s Who unserer tierischen Nachbarn“ beantwortet die existenzielle Frage, wie Silberfischchen, Motten, Kakerlaken und Co. leben und lieben.

Sie haben Tiere doch lieber in einem etwas größeren Format? Dann sind Sie bei David Lindo genau richtig. Der britische Guru unter den Vogelbeobachtern lauert unseren gefiederten Freunden mit seinem Fernglas vor allem in Städten auf. „Urban Birding“ heißt das und soll laut Kosmos-Verlag „der neue große Trend“ sein.

Auch unsere etwas esoterischen Zeitgenossen machen sich über Tiere her. „Der Mensch im Tier“ (Rowohlt) erklärt, „warum Tiere uns im Denken, Fühlen und Verhalten oft so ähnlich sind“, und „Boten des Wandels“ (Rowohlt) verrät, „was uns Störche über den Zustand des Planeten erzählen“.

Der Superstar im Bücherkosmos des Jahres 2018 allerdings ist ein alter Bekannter: Karl Marx. Anlässlich seines 200. Geburtstages überschlagen sich die Verlage geradezu, dem großen Denker und Urvater von Sozialismus und Kommunismus literarische Denkmäler zu errichten. Man möchte meinen, über Marx sei so viel geforscht und geschrieben worden, dass es gar nicht Neues mehr zu berichten gäbe. Weit gefehlt! „Grüß Gott! Da bin ich wieder!“ heißt ein Buch aus dem Eulenspiegel-Verlag mit sage und schreibe 600 Marx-Karikaturen von 450 Zeichnern aus aller Welt – wahrscheinlich Weltrekord. Auch „Ist Mr. Marx zu Hause?“ (Eulenspiegel) nähert sich dem Rauschebart lustig, indem anhand von Anekdoten sein „zutiefst widersprüchlicher Charakter“ beleuchtet wird. Neben zahlreichen neuen Biografien präsentiert der Dietz-Verlag in zwei Büchern Marx als romantischen Dichter und Sammler von Volksliedern – Geschenke an seine Verlobte Jenny von Westphalen. Die Autorenschwestern Claudia und Nadja Beinert erzählen in ihrem historischen Roman „Revolution im Herzen“ (Knaur) von Lenchen Demuth, die die heimliche Geliebte von Marx gewesen sein soll. Gregor Gysi denkt in „Marx und wir“ über eine neue Utopie für die Menschheit nach.

Apropos Marxismus: Egon Krenz wird im März mit „China. Wie ich es sehe“ (edition ost) ins Licht der Öffentlichkeit zurückkehren.

Unter all den Ratgebern medizinischer, spiritueller oder psychologischer Art stach mir besonders „Change mich am Arsch“ (Econ) ins Auge, weil er ein „Plädoyer gegen den Zeitgeist des ständigen Wandels“ und „Kaputtveränderns“ sein will. Das „Männer-Buch“ mit dem Titel „Der Alleskönner“ passt meiner Liebsten bestimmt so recht in den Kram. Nur über „Pussy – Hol dir deine weibliche Kraft zurück“ (Arkana) werde ich nun doch lieber schweigen.

Mein absolutes Lieblingsbuch ist „Unsere ersten Esel“ (Ulmer). Mit dessen Hilfe werde ich vielleicht irgendwann mit einem Grauohr durch die Mecklenburger Steppe ziehen.