Bayreuther Festspiele : Katharina Wagner: Stream kann Live-Oper nicht ersetzen

Ob die Bayreuther Festspiele in diesem Jahr stattfinden können oder es auf dem Grünen Hügel still bleibt, war lange ungewiss. Nun soll das wohl berühmteste Opern-Festival Deutschlands über die Bühne gehen.

Bayreuth | Katharina Wagner hat schwere Zeiten hinter sich. Erst mussten die Festspiele 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, dann erkrankte sie selbst so schwer, dass sie wochenlang im Koma lag. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur sagt sie, wie es ihr heute geht und worauf sie sich in diesem Festspiel-Jahr am meisten freut. Frage: Ob die F...

