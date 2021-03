Tierwohl : Katze hindert Zug an Fahrt von London nach Manchester

Eine Katze wollte ganz hoch hinaus - und hat das auch geschafft. Wie hat sie das nur gemacht?

London | Eine Katze hat in London die Abfahrt eines Zuges verhindert. Sie hatte es sich auf dem Dach eines Hochgeschwindigkeitszugs gemütlich gemacht, wie das Verkehrsunternehmen Avanti West Coast Train am Donnerstag mitteilte. Weil das Tier zunächst keinerlei Anstalten machte herunterzukommen, musste die Fahrt von London nach Manchester am Dienstag mit ein...

