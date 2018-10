Berlins Kultursenator : Klaus Lederer: Kultureinrichtungen müssen Rückgrat zeigen

Lederer sieht die Kultureinrichtungen in der Pflicht, sich stärker gegen Rechts zu positionieren. Berlins Kultursenator kritisierte das Vorgehen der Stiftung Bauhaus, die ein Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet abgesagt hatte.

von dpa

27. Oktober 2018, 14:35 Uhr

Angesichts des zunehmenden Drucks von Rechts sieht der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) die Kultureinrichtungen der Bundesrepublik in der Pflicht. Diese müssten miteinander diskutieren, wie weit sie zurückweichen wollten, erklärte Lederer in der ZDF-Kultursendung «aspekte». «Wo kommen wir hin, wenn wir in dieser Richtung nicht Rückgrat zeigen?»

Die Stiftung Bauhaus Dessau hatte ein Konzert der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet abgesagt, nachdem rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Lederer fand zu dem Vorgang deutliche Worte: «Wenn man das aufgibt, was das Bauhaus ausmacht, damit die Tapete heile bleibt, dann hat man die Idee verraten.»