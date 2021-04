Versteigerung : Kühlschrank-Tür von Keith Haring bei Auktion

„Madonna loves Keith“ hat die Queen of Pop auf Keith Harings Kühlschranktür gekritzelt. Jetzt wird diese einzigartige Kulturgut versteigert. Und ein Elch ist auch dabei.

New York | Eine bekritzelte Kühlschrank-Tür von US-Künstler Keith Haring (1958-1990) und ein ausgestopfter Elchskopf von seinem Kollegen Andy Warhol (1928-1987) sollen in New York versteigert werden. Die Stücke seien Teil einer für den 12. Mai geplanten Online-Versteigerung, teilte das Auktionshaus Guernsey's mit. Die Kühlschrank-Tür stammt aus Harings Woh...

