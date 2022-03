Fridays for Future lädt Sängerin aus : Kulturelle Aneignung: Dürfen Weiße Dreadlocks tragen?

Fridays for Future lädt Musikerin Ronja Maltzahn aus, weil sie als Weiße Dreadlocks trägt. Ist der Vorwurf kultureller Aneignung berechtigt?

Worum geht es in der Debatte zwischen Fridays for Future und Ronja Maltzahn? Die Münsteraner Künstlerin Ronja Maltzahn wollte am Freitag auf der Fridays for Future Demo in Hannover auftreten. Kurz zuvor wurde sie jedoch von der Klimaorganisation wieder ausgeladen und veröffentlichte die Absage auf Instagram. Die Begründung: Maltzahn trägt als weiße Per...

