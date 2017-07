Rund 35 Werke : Kunst nach 1945: Dauerausstellung im Lindenau-Museum

vergrößern 1 von 2 Foto: Bodo Schackow 1 von 2

Das Lindenau-Museum im thüringischen Altenburg präsentiert seine Sammlung zur Kunst des 20. Jahrhunderts in einer neuen Dauerausstellung. Dabei kann sich das Haus über hochkarätigen Zuwachs freuen.

Die in Berlin lebende spanische Künstlerin Núria Quevedo habe dem Museum ihr Ölgemälde «Denn ich bin wie der gestürzte Baum, der von neuem treibt» als Dauerleihgabe übergeben, informierte Direktor Roland Krischke am Dienstag in Altenburg. Es sei einst in der Berliner Nationalgalerie zu sehen gewesen, dann aber von der Künstlerin abgezogen worden.

Die neue Schau zur Kunst nach 1945 umfasse rund 35 Arbeiten, etwa von Gerhard Altenbourg, Bernhard Heisig, Walter Jacob und Ernst Barlach.

Lindenau-Museum

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 15:46 Uhr