Australische Pop-Ikone : Kylie Minogue ist begeistert von Shows wie dem Echo

Sängerin Kylie Minogue ist zwar schon lange im Geschäft, kann aber Shows wie der Echo-Verleihung immer noch viel abgewinnen.

von dpa

12. April 2018, 11:44 Uhr

Pop-Ikone Kylie Minogue (49) findet Shows wie den Echo großartig. «Er ist wohl wie die Brit Awards oder die Grammys - es gibt viel Aufregung um diese Art von Anlässen», sagte die 49-Jährige im Vorfeld der Gala der Deutschen Presse-Agentur.

Auf solchen Preisverleihungen könne man sehen, was im Musikgeschäft aktuell los sei. «Als Fan und Musikliebhaberin bin ich begeistert - und genauso für die Branche.» Für den Echo am Donnerstagabend kündigte sie an, einen Hit aus ihrem jüngst erschienenen Album «Golden» zu singen. Die Australierin gibt sich dabei als alter Hase zu erkennen: «Ich bin schon ein paar Mal beim Echo dabei gewesen.» Am Freitag ist Minogue auch bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» zu Gast.