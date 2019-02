Künstlerischer Leiter : Latchinian geht an die Hamburger Kammerspiele

Die Hamburger Kammerspiele stellen ein neues Führungsteam vor.

von dpa

27. Februar 2019, 16:29 Uhr

Der ehemalige Intendant des Volkstheaters Rostock, Sewan Latchinian, wird künstlerischer Leiter an den Hamburger Kammerspielen.

Der 58-jährige Schauspieler und Theaterregisseur solle vom 1. August an das Führungsteam um Intendant Axel Schneider und die Dramaturgin Anja del Caro verstärken, teilte das Theater am Mittwoch mit.

«Während ich früher oft Krisenmanager in Notsituation war, darf ich mich hier in eine überaus positive Situation einklinken und auf die Kunst konzentrieren», sagte Latchinian in Hamburg.

Wegen seiner Kritik an den Kürzungen im Kulturbereich und eines umstrittenen Vergleichs der Theaterpolitik Mecklenburg-Vorpommerns mit den Zerstörungen der Terrormiliz IS war Latchinian in Rostock fristlos entlassen worden. Dieser Rechtsstreit war Anfang Dezember 2018 vom Bundesgerichtshof zugunsten Latchinians beendet worden.